بينيت ونتنياهو يتبادلان التهم.. لا حكومة إسرائيلية في الأفق

تبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، التهم، فيما حاول الأول نزع الشرعية عن أي حكومة إسرائيلية تقام لا يكون على رأسها، معتبرا أن ذلك يعد "انقلابا على الديمقراطية"، في حين أعلن بينيت، للمرة الأولى، أنه سيعمل على تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في حال فشلت محاولات نتنياهو، في "تشكيل حكومة يمينية مستقرة".

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الأربعاء، شن بينيت هجوما على نتنياهو معتبرا أنه يسعى إلى جر النظام السياسي الإسرائيلي إلى انتخابات خامسة "مغلفة" بصيغة مغايرة تتمثل بـ"انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الحكومة". وقال بينيت: "لا يمكن أن تكون دولة كاملة رهينة بيد السياسيين"، معتبرا أن نتنياهو يعمل على إفشال محاولات تحقيق رغبة الجماهير، مشددا على أن "الشعب يريد حكومة مستقرة، بينما يسعى نتنياهو إلى انتخابات خامسة قد تجر انتخابات سادسة وسابعة".

وأضاف بينيت أنه "نتنياهو يعتبر أنه لا يجب أن تقام حكومة إذا ما فشل هو في هذه المهمة"، وقال "نتنياهو ليس مستعدا لتقديم أي حل وسط لـ(رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون) ساعر، إنه يسعى لشيء واحد فقط - انتخابات خامسة". وذكر بينيت أنه "منذ تفويض نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، عبّرت له عن دعمي لحكومة يمينية تحت قيادته؛ وللأسف، بعد ساعات وأيام طويلة في المفاوضات والمباحثات، إلا أن نتنياهو غير مستعد للتنازل"؟

وأوضح بينيت الحكومة التي يفضل تشكيلها وكيف سيتصرف في الأيام والأسابيع المقبلة، وقال: "حتى لا تكون هناك شكوك، إليكم ترتيب الأمور بالنسبة لي: الأولوية الأولى - تشكيل حكومة يمينية. نتنياهو، لديك أصواتنا، اذهب وشكِّل حكومة، هناك 14 يومًا أخرى، الأمر لم ينته، لا زال بإمكانك فعل ذلك. إذا فشل الليكود في المهمة، فعندئذ كأولوية ثانية، سأعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بشرط أن تكون حكومة جيدة ومستقرة. وشريطة أن أتمكن من الحفاظ على القيم والمبادئ الوطنية ورؤيتنا. لا أستطيع التأكيد على أن ذلك ممكن لكنني أعد ببذل قصارى جهدي".