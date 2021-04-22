  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الأردن: الإفراج عن 16 معتقلا على خلفية قضيّة الأمير حمزة

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 16:25

الأردن: الإفراج عن 16 معتقلا على خلفية قضيّة الأمير حمزة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفيّة قضية الأمير حمزة، باستثناء رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وجاء في بيان صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه "تم الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16 موقوفًا".

وأوضح العميد المجالي أنه "فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

وكانت الأردن قد أعلنت أمس، انتهاء التحقيقات مع 18 موقوفا على خلفيّة قضية الأمير حمزة، وذكرت أنه سيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق.

وأشارت الوكالة الرسمية الأردنية إلى أن "الجهات المختصة أوقفت 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم ’الفتنة’".

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قد أعلنت، أول من أمس الثلاثاء، اكتمال تحقيقاتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله.

وفي الرابع من نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير.

وأضاف النائب العام للمحكمة، المجالي، في بيانه، أنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة".

وتابع: "تعكف نيابة أمن الدولة على إجراء المقتضى القانوني (لم يوضحه) لإحالتها (القضية) إلى محكمة أمن الدولة".

وفي الثالث من نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.

وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل الملك عبد الله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وكان الأمير حمزة وليا للعهد حتى عام 2004، حين حل محله الحسين، وهو الابن البكر للملك عبد الله، ولم يكن حينها قد أكمل الحادية عشرة من عمره

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الأردن
#أمن الدولة
#قاضي عسكري
#باسم عوض الله
#الشريف حسن بن زيد
#الأمير حمزة

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا: توقيف نحو 1800 شخص خلال التظاهرات المؤيدة لنافالني 
روسيا: توقيف نحو 1800 شخص خلال التظاهرات المؤيدة لنافالني 

2021-04-22

مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه
مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه

2021-04-22

إيران تركّب مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزيّ في نطنز
إيران تركّب مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزيّ في نطنز

2021-04-22

الأكثر قراءة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

2021-04-21

"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين

2021-04-21
استطلاع: قائمة

استطلاع: قائمة "فتح" تتصدّر.. والبرغوثي يتفوّق على عباس

2021-04-21
تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-21
تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

2021-04-21