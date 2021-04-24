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جريمة إطلاق نار في أم الفحم: إصابة فتى بحالة خطيرة وأخرى متوسطة

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 21:06

جريمة إطلاق نار في أم الفحم: إصابة فتى بحالة خطيرة وأخرى متوسطة
(توضيحية- تصوير مركز النور الطبي)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب رجل يبلغ من العمر 42 عاما وفتى (11 عاما)، مساء السبت، بجراح خطيرة ومتوسطة، جراء إصابتهما بعيارات نارية في مدينة أم الفحم.

ووقعت الجريمة في حي الميدان، ووصلت طواقم الإسعاف من مركز النور الطبي وقدّمت الإسعاف والعلاج الميداني، ونُقِلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يدعي ناشروه أن السيارة التي أُطلق منها النار وُجدت في أحد الأحراش القريبة تلتهمها ألسنة النيران.

وأفاد مراسل موقع "عرب 48" أن أحد المصابين من عائلة جعّو إغبارية في المدينة التي فقدت 4 من أولادها بجرائم قتل سابقة، والمصاب الآخر كان طفلا مارًا من الطريق.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أم الفحم
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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