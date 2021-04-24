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الصحة الفلسطينية: 13 وفاة بكورونا و1,139 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 13:51

الصحة الفلسطينية: 13 وفاة بكورونا و1,139 إصابة جديدة
من قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة 13 مصابًا بفيروس كورونا المستجد في الضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة لتسجيل 1,139 إصابة جديدة بعد إجراء 4,375 فحصًا، مقابل 1545 حالة تعافي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الوبائي اليوم، أن نسبة التعافي محليًا بلغت 90.6%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل الوفيات على النحو التالي: قطاع غزة - 7 حالات، قلقيلية - حالة واحدة، نابلس - حالة واحدة، الخليل - 3 حالات، سلفيت - حالة واحدة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 13، طوباس - 8، نابلس - 97، الخليل - 8، ضواحي القدس - 3، طولكرم - 28، رام الله والبيرة - 73، جنين - 25، سلفيت - 3، أريحا والأغوار - حالة واحدة، بيت لحم - 8، قطاع غزة - 872.

ووفقا للوزارة، توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: طوباس - 49، نابلس - 136، الخليل - 69، ضواحي القدس - 80، طولكرم - 17، رام الله والبيرة - 36، جنين - 104، سلفيت - 10، أريحا والأغوار - 9، بيت لحم - 20، قطاع غزة - 1,015.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى وجود 153 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 438 مريضًا يعالجون في مراكز وأقسام كورونا بمستشفيات الضفة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية

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