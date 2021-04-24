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لأول مرة منذ ارتكابها: رئيس أميركي يعترف بالمجازر الأرمنية

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 19:09

لأول مرة منذ ارتكابها: رئيس أميركي يعترف بالمجازر الأرمنية
عرب ٤٨

اعترف الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، السبت، أن بالإبادة بحق الأرمن، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1,5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915، بأنه "إبادة شعب".

وكتب بايدن في بيان "الأميركيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة (التي وقعت)، قبل 106 أعوام من اليوم".

وقالت مسؤولة أميركية رفضت كشف اسمها، إنّ الاعلان يشكل "تكريما للضحايا، وليس لإلقاء اللوم على أحد"، فيما كانت تركيا قد حذّرت من أي لجوء إلى ما تصفه بـ"الافتراء".

وأثار إعلان بايدن غضبًا واسعًا في تركيا، التي اتهم رئيسها، رجب طيب إردوغان، "أطرافا ثالثة" بالتدخل في شؤون بلاده.

وقال في رسالة بعث بها إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول، "لا أحد يستفيد من تسييس أطراف ثالثة للجدل - الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون - وتحويله أداة تدخل ضد تركيا".

بينما اتهم وزير الخارجية التركي أميركا "بمحاولة إعادة كتابة التاريخ".

وكتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على "تويتر" بعد لحظات من إعلان بايدن موقفه، أنّ "الكلمات لا يمكنها تغيير التاريخ أو إعادة كتابته"، مضيفا "لن نتلقى دروسا من أحد حول تاريخنا".

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