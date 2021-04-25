حماس: "ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لاستهداف معاقل العدو ومنشآته"

صعّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريحاتها التي دعت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية "لتهيئة الصواريخ لاستهداف منشآت" إسرائيلية، وجاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، اليوم الأحد، بعد تصعيد الاحتلال والمستوطنين في تضييق الخناق على مدينة القدس المحتلة.

وافتتحت الحركة بيانها مخاطبة أهل القدس: "يا أهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أيها المرابطون الصامدون، يا رجال القدس وشبابها ونساءها وأشبالها، ها أنتم اليوم وكما عهدناكم في هبة باب الأسباط وباب الرحمة تثبتون للعالم مرة أخرى بأن القدس هي قلب فلسطين، وبأن كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الأبي البطل تتحطم على أبواب القدس والمسجد الأقصى المبارك، ها أنتم وفي شهر رمضان المبارك تُحيون فينا أسمى معاني الصبر والصيام والقيام والرباط والجهاد، تصوّبون بوصلة الأمة من جديد إلى اتجاهها الصحيح، تعضون على جراحاتكم وآلامكم، وتواجهون آلة القمع الصهيونية بصدوركم العارية وعزيمتكم الجبارة".

ودعت "حماس" إلى "مزيد من التلاحم والوحدة بين كل الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة في الميدان، والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة".

وشددت الحركة في بيانها على "مواصلة الاحتشاد في البلدة القديمة في مدينة القدس وعلى أبوابها، والحرص على أداء الصلوات كافة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته، وخاصة صلوات الفجر والعشاء والتراويح".

وقالت الحركة: "ندعو أهلنا في مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وأداء الصلوات أمام الحواجز العسكرية التي تحول دون وصولهم إلى مدينة القدس".

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "بالإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في الأماكن الفلسطينية كافة، كما ندعوكم إلى الحذر الشديد من غدر قطعان المستوطنين عبر تسلّلهم نحو القرى والمخيمات الفلسطينية النائية".

ولفتت "حماس" في بيانها إلى "مواصلة حالة الإرباك الليلي في الأحياء الصهيونية والمناطق القريبة من المستوطنات والشوارع المؤدية إليها، حتى يدفع المعتدون الثمن غاليًا جراء عدوانهم".

ووجهت الحركة دعوة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بأن "تُبقي أصبعها على الزناد، وأن تهيئ صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته العسكرية والحيوية".

واهتمت "حماس" بدعوة الفلسطينيين في الشتات والأمتين العربية والإسلامية، بأن "يُعبّروا عن تضامنهم وبكل الأشكال والوسائل المتاحة مع هبة القدس المتجددة، وليثبتوا للعدو الصهيوني بأن أهل القدس ليسوا وحدهم في الميدان، وليوصلوا رسالة أمتنا مدويّة إلى المطبعين والمتآمرين من الزعماء والحكومات والأنظمة الذين ارتموا في أحضان العدو الصهيوني بأن يعودوا إلى رشدهم".