تظاهرة في حيفا تصديا لـ"مخططات الاستعمار في كل فلسطين"

نظمت في مدينة حيفا، مساء الثلاثاء، تظاهرة ضدّ مخططات الاستعمار في كل فلسطين.

وتأتي التظاهرة رفضا للمخططات الإسرائيلية لـ"التهجير في النقب والشيخ جرّاح، التهويد القدس وإفراغها من أهلها، والاستيطان في يافا، والحصار على غزة"، بحسب ما جاء في نص الدعوة.

وشدد المشاركون على رفض الاعتداء على حريات ومقدّسات شعبنا"، وتضامنهم مع "هبّة أحرار القدس وهبّة أحرار يافا وتحيّة لغزّة المحاصرة الباسلة".

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخططات تهجير لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس. حيث سلمت عشرات العائلات الفلسطينية في الحي، قرارات إخلاء ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي.

ومنذ بدء شهر رمضان الجاري، اندلعت شرارة المواجهات في مدينة القدس المحتلة، بعد أن قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع الفلسطينيين من التواجد في ساحة باب العامود. واشتدت المواجهات في القدس مع دعوة منظمات إسرائيلية يمينية متطرفة إلى "حرق العرب"، والتواجد في البلدة القديمة للتضييق على الفلسطينيين.

وخلال الفترة الماضية، اندلعت مواجهات في مدينة يافا ضمن محاولات الياوفيين التصدي لمخطط تهجيري في المدينة، وذلك عبر إخلاء مبنى مأهول بعائلة عربية في حي العجمي وإلحاقه بمدرسة حريدية.

وخلال الأيام الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على مواقع في قطاع غزة المحاصر.