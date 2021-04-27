  2. محليات
  3. أخبار محلية

تظاهرة في حيفا تصديا لـ"مخططات الاستعمار في كل فلسطين"

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 22:23

تظاهرة في حيفا تصديا لـ"مخططات الاستعمار في كل فلسطين"
من التظاهرة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

نظمت في مدينة حيفا، مساء الثلاثاء، تظاهرة ضدّ مخططات الاستعمار في كل فلسطين.

وتأتي التظاهرة رفضا للمخططات الإسرائيلية لـ"التهجير في النقب والشيخ جرّاح، التهويد القدس وإفراغها من أهلها، والاستيطان في يافا، والحصار على غزة"، بحسب ما جاء في نص الدعوة.

وشدد المشاركون على رفض الاعتداء على حريات ومقدّسات شعبنا"، وتضامنهم مع "هبّة أحرار القدس وهبّة أحرار يافا وتحيّة لغزّة المحاصرة الباسلة".

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخططات تهجير لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس. حيث سلمت عشرات العائلات الفلسطينية في الحي، قرارات إخلاء ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي.

ومنذ بدء شهر رمضان الجاري، اندلعت شرارة المواجهات في مدينة القدس المحتلة، بعد أن قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع الفلسطينيين من التواجد في ساحة باب العامود. واشتدت المواجهات في القدس مع دعوة منظمات إسرائيلية يمينية متطرفة إلى "حرق العرب"، والتواجد في البلدة القديمة للتضييق على الفلسطينيين.

وخلال الفترة الماضية، اندلعت مواجهات في مدينة يافا ضمن محاولات الياوفيين التصدي لمخطط تهجيري في المدينة، وذلك عبر إخلاء مبنى مأهول بعائلة عربية في حي العجمي وإلحاقه بمدرسة حريدية.

وخلال الأيام الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على مواقع في قطاع غزة المحاصر.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حيقا
#مظاهرة
#يافا
#القدس
#الشيخ جراح

تظاهرة في حيفا تصديا لـ"مخططات الاستعمار في كل فلسطين"

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"نوف هجليل": ردُّ الالتماس نقطة انطلاق لإقامة مدرسة عربية
"نوف هجليل": ردُّ الالتماس نقطة انطلاق لإقامة مدرسة عربية

2021-04-27

شفاعمرو: تخوف من إصابة مواطنين بالسرطان إثر الكشف عن إشعاعات
شفاعمرو: تخوف من إصابة مواطنين بالسرطان إثر الكشف عن إشعاعات

2021-04-27

المحكمة تبقي الأسيرة آية خطيب رهن الحبس الفعلي
المحكمة تبقي الأسيرة آية خطيب رهن الحبس الفعلي

2021-04-27

الأكثر قراءة

القدس المحتلّة: تجدُّد اقتحام باب العامود واعتقالات ومحاولة اختطاف طفل

القدس المحتلّة: تجدُّد اقتحام باب العامود واعتقالات ومحاولة اختطاف طفل

2021-04-26
صفقة زوهر - عباس: لجنة لشؤون العرب برئاسة الموحدة مقابل دعم مقترح الليكود

صفقة زوهر - عباس: لجنة لشؤون العرب برئاسة الموحدة مقابل دعم مقترح الليكود

2021-04-26
ضغوطات على نتنياهو: بينيت أولا بالتناوب مقابل انضمام ساعر

ضغوطات على نتنياهو: بينيت أولا بالتناوب مقابل انضمام ساعر

2021-04-26
بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي

بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي

2021-04-26
الإمارات تستثمر بحقل الغاز الإسرائيلي

الإمارات تستثمر بحقل الغاز الإسرائيلي "تمار"

2021-04-26