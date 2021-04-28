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مصمص: اعتقال مشتبهين بالاعتداء على آخر

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 10:29

مصمص: اعتقال مشتبهين بالاعتداء على آخر
منظر عام لقرية مصمص (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابين من قرية مصمص في منطقة وادي عارة، الليلة الماضية، وذلك للاشتباه بأنهما اعتديا على شاب، في العشرينيات من عمره، والسطو عليه وربطه بشجرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الحاصل، بعدما تلقت بلاغا عن العثور على شخص مربوط بشجرة في حرش بالقرب من قرية زلفة بوادي عارة.

وتبين أن الضحية من وادي عارة، تعرض للسطو ومهاجمته والاعتداء عليه من قبل مشتبهين تركاه مربوطا بشجرة في الحرش.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة مشتبهين (20 و22 عاما) من قرية مصمص.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء، بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشابين على ذمة التحقيق معهما في الشبهات المنسوبة إليهما.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مصمص
#زلفة
#وادي عارة
#العنف والجريمة

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