11 إصابة في حادث طرق قرب قرية الخوالد

أصيب 11 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنة وحافلة على شارع 70 المؤدي بين مفرق "سومخ" ومفرق "الياجور"، بالقرب من قرية الخوالد في منطقة حيفا ظهر اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان، ثم نقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لاستكمال العلاجات الطبيّة اللازمة. وفي وقت لاحق، وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وتنظيم حركة السير بعد أن شهد مقطع الشارع ازدحامات مرورية في أعقاب وقوع الحادث.