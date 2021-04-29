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11 إصابة في حادث طرق قرب قرية الخوالد

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 14:38

11 إصابة في حادث طرق قرب قرية الخوالد
من مكان الحادث قرب الخوالد، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 11 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنة وحافلة على شارع 70 المؤدي بين مفرق "سومخ" ومفرق "الياجور"، بالقرب من قرية الخوالد في منطقة حيفا ظهر اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان، ثم نقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لاستكمال العلاجات الطبيّة اللازمة. وفي وقت لاحق، وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وتنظيم حركة السير بعد أن شهد مقطع الشارع ازدحامات مرورية في أعقاب وقوع الحادث.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حوادث الطرق
#سيارات
#إصابات
#قرية الخوالد
#حيفا

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