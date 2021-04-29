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الاحتلال يعتدي مجددًا على المقدسيين في باب العامود

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 22:51

الاحتلال يعتدي مجددًا على المقدسيين في باب العامود
(تصوير: "عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة واعتدت على الموجودين فيها، في محاولة لإخلائها.

وذكرت مصادر لـ"عرب 48" أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان على الأقل.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الموجودين في ساحة باب العامود بواسطة قوات الخيالة، كما استخدمت المياه العادمة لتفريق المقدسيين.

وأوضحت المصادر أن ساحة باب العامود شهدت تواجد عشرات العائلات المقدسية وتلك القادمة من مناطق الـ48، لزيارة المدينة المقدسة خلال شهر رمضان، والاحتفال مع المقدسيين بانتصارهم في "معركة الحواجز الحديدية".

كما رشّت شرطة الاحتلال محلات المقدسيين في حي المصرارة قرب البلدة القديمة، بالمياه العادمة ومياه الصرف الصحي والمجاري، الأمر الذي أدى إلى إتلاف عربات طعام لباعة متجولين وفقدان مصدر رزقهم.

وأدى نحو 60 ألف مصل، صلاة التراويح في المسجد الأقصى، وذلك في ليلة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، وذلك على الرغم من إجراءات الاحتلال العنصرية والقمعية في محيط باب العامود، ورغم كل ما يجري من تنكيل بالمصلين.

وشهدت مدينة القدس خلال الأيام الماضية مواجهات بين شبان فلسطينيين من جهة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من جهة أخرى، بعد أن وضعت قوات الاحتلال حواجز حديدية في ساحة باب العامود.

وعلى وقع المواجهات اليومية، اضطرت قوات الاحتلال، الأحد الماضي، إلى اتخاذ قرار بإزالتها؛ قبل أن يشرع المقدسيون بإزالتها بأيديهم قبل أن تزيلها قوات الاحتلال.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#باب العامود
#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة

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