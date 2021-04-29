الأسير محمد محاجنة من أم الفحم ينال حريته

نال الأسير محمد سمارة محاجنة (39 عاما) من مدينة أم الفحم حريته من سجن النقب الصحراوي "كتسيعوت"، اليوم الخميس، بعد أن قضى محكوميته 18 عاما في السجون الإسرائيلية.

واعتقل محاجنة يوم 2 أيار/ مايوم 2003، وأدانته المحكمة الإسرائيلية بالتواصل مع ناشطين في حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة ومساعدتهم في الحصول على سلاح ومحاولة نقل شاب لتنفيذ عملية في مدينة الخضيرة، يوم 24 نيسان/ أبريل 2003. وكان المنفذ قد اعتقل قبل الوصول إلى المكان بعد نصب كمين مفاجئ، بينما اعتقل محاجنة بعده بأيام وأصدرت المحكمة المركزية قرارها بحبسه فعليا لمدة 18 عاما.

وتنقل الأسير محاجنة في العديد من السجون، وكان يكمل دراسته الجامعية في الجامعة المفتوحة.

هذا، ويصل الأسير المحرر محاجنة أم الفحم في ساعات مساء اليوم الخميس، ويستعد أهله وأصحابه لاستقباله في مدخل المدينة.