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كفر كنا: وفاة الشاب الثالث بحادث الزرازير أحمد عواودة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 10:42

كفر كنا: وفاة الشاب الثالث بحادث الزرازير أحمد عواودة
المرحوم أحمد ماجد عواودة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فُجعت قرية كفر كنا، صباح اليوم الخميس، بوفاة الشاب الثالث أحمد ماجد عواودة (27 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة الذي أصيب بها في حادث الطرق المروع الذي وقع بالقرب من قرية الزرازير، مساء أول من أمس الثلاثاء،

وكان الشابان فراس عواودة ويوسف نعسة، يبلغان 28 عاما من العمر، من كفر كنا قد لقيا مصرعيهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة، فيما أصيب الشاب أحمد عواودة بجروح خطيرة و11 شخصا آخرين بجروح متفاوتة في الحادث بالقرب من الزرازير.

ضحايا الحادث الثلاثة من كفر كنا

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 107 أشخاص بينهم 18 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 28 نيسان/ أبريل الجاري، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كفر كنا
#حوادث الطرق
#أحمد ماجد عواودة
#الزرازير

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