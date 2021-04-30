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إصابة فلسطينيّ بالرصاص قرب بيت لحم بادّعاء محاولة تنفيذ عمليّة طعن

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 11:46

إصابة فلسطينيّ بالرصاص قرب بيت لحم بادّعاء محاولة تنفيذ عمليّة طعن
(توضيحيّة - "وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب فلسطيني بجراح خطيرة، إثر إصابته بإطلاق رصاصٍ، بادّعاء أنه حاول تنفيذ عمليّة طعن قرب مستوطنة "أفرات" في عمق الضفة الغربية المحتلة، والواقعة في الكتلة الاستيطانيّة "غوش عتصيون"، التي تحيط ببيت لحم وتمتد باتجاه الخليل.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ في بيان، إن شخصا "حاول طعن شرطيّ وجنديّ في مفترق طرق، بآلة حادة كانت بحوزته".

وقالت إن عنصر الشرطة "ردّ بإطلاق النار على المنفذ"، مُشيرة إلى أن الفلسطيني يُعالج في المكان من قِبل طاقم طبيّ، بحسب زعمها.

ونُقِل الشاب إلى مشفى "شعاريه تسيدك" في القدس المحتلّة، لاستكمال تلقي العلاج.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن، لدى تواجده في منطقة النشاش جنوب بيت لحم".

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إنّ "قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على مواطن لم تُعرف هويته حتى الآن، ما أدى لإصابته".

تفاصيل أوفى فور ورودها...

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#بيت لحم
#إفرات
#عملية طعن
#غوش عتصيون
#الضفة الغربية المحتلة
#النشاش

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