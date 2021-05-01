جديدة المكر: الشرطة تقمع تظاهرة ضد مخطط شارع 6 وتعتقل 3 محتجين

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، مدخل قرية المكر واعتقلت ثلاثة أشخاص وحاولت منعت الأهالي من الوصول إلى شارع 85 (عكا- صفد) لتنظيم وقفة احتجاجية في مفرق قرية المكر، تصديا لمخطط شارع 6.

وحاولت الشرطة قمع المظاهرة ومنع إقامتها، إلا أن المحتجين واصلوا سيرهم باتجاه مفرق المكر في شارع 85 لإقامة المظاهرة، رغم اعتقال الشرطة ثلاثة أشخاص وتهديدها بتنفيذ اعتقالات إضافية، في محاولة لمنع إقدام المحتجين من إغلاق شارع 85 أمام حركة المرور.

وأفاد مراسل موقع "عرب 48" بأن المعتقلين هم القائم بأعمال رئيس المجلس، عبيد عبيد، والشابين لؤي إرشيد وعبد ياسين.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من أهالي جديدة المكر والمنطقة ورئيس وأعضاء مجلس جديدة المكر المحلي، ورفعوا لافتات ضد المخطط السلطوي الذي يستهدف مئات الدونمات من الأراضي الخاصة وأخرى مطالبة بنقل مسار الشارع.

وقال رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، في حديث لـ"عرب 48": "فوجئنا بحضور قوات من الشرطة ومحاولة قمع المظاهرة الاحتجاجية ضد شارع 6 رغم حصولنا على تصريح بإقامتها".

وأضاف أن "الشرطة قامت باعتقال 3 أشخاص ومنعهم من التظاهر، ومن هنا ندعو إلى تكثيف النضال والالتفاف من حولنا من أجل إفشال المخطط".

ولفت إلى أن "ما قامت به الشرطة هو تصرف معيب ومشين ولن يمر مر الكرام، ولذلك سيكون تداعيات مستقبلية وربما ستكون المرة الأخيرة التي نصدر فيها تصريح لمظاهرة احتجاجية".

وختم ملحم بالقول: "من الواضح أن تصرف الشرطة جاء نتيجة تخبطها وفشلها في أعقاب ما حدث في جبل الجرمق، ومن هنا إذ نؤكد على حقنا الشرعي في التظاهر وستكون لنا صرخة ضد مسار مخطط شارع 6".