حاجز زعترة: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار

أصيب 3 مستوطنين بجراح، مساء اليوم، الأحد، في عملية إطلاق في حاجز زعترة، قرب نابلس.

ووصفت مصادر طبيّة حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة.

وتبيّن كاميرات المراقبة أنّ النار أطلقت من سيارة مارّة لاذت بالفرار، وذكر جيش الاحتلال أنه يجري عمليات بحث عنها. وأضاف أنه أطلق عيارات نارية عليها.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنّ مقاتلي وحدة "غفعاتي"، التي تواجدت في المنطقة وقت إطلاق النار، لم ينجحوا في إصابة السيارة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن السيارة اتجهت نحو شماليّ الضفة الغربية.

وأغلق جيش الاحتلال شارع 60 في الاتجاهين، ونصب حواجز في مناطق محيطة بمنطقة العملية.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في حسابه على "تويتر"، إنّ "الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن لن تهدأ حتى القبض على الإرهابيين الذين نفّذوا العملية".

وصباح اليوم، الأحد، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مسنة فلسطينية، تدعى فهيمة الحروب (60 عاما) من بلدة حوسان، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، لم يصب أي من المستوطنين أو جنود الاحتلال الذي تواجدوا في المكان، بينما تم إطلاق النار صوب المسنة التي أصيبت بالقسم السفلي من الجسم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل المسنة الفلسطينية إلى مستشفى "شعاريه تصديق" بالقدس، لتلقي العلاج، علما أن إصابتها وصفت بالخطيرة.

وأدعت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسنة الفلسطينية تسلحت بسكين وحاولت طعن جنود تواجدوا بنقطة عسكرية بالمكان.