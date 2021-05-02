  2. إسرائيليات
  3. أخبار

حاجز زعترة: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 19:23

حاجز زعترة: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار
(تصوير: "اتحاد الإنقاذ")
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب 3 مستوطنين بجراح، مساء اليوم، الأحد، في عملية إطلاق في حاجز زعترة، قرب نابلس.

ووصفت مصادر طبيّة حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة.

وتبيّن كاميرات المراقبة أنّ النار أطلقت من سيارة مارّة لاذت بالفرار، وذكر جيش الاحتلال أنه يجري عمليات بحث عنها. وأضاف أنه أطلق عيارات نارية عليها.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنّ مقاتلي وحدة "غفعاتي"، التي تواجدت في المنطقة وقت إطلاق النار، لم ينجحوا في إصابة السيارة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن السيارة اتجهت نحو شماليّ الضفة الغربية.

وأغلق جيش الاحتلال شارع 60 في الاتجاهين، ونصب حواجز في مناطق محيطة بمنطقة العملية.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في حسابه على "تويتر"، إنّ "الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن لن تهدأ حتى القبض على الإرهابيين الذين نفّذوا العملية".

وصباح اليوم، الأحد، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مسنة فلسطينية، تدعى فهيمة الحروب (60 عاما) من بلدة حوسان، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، لم يصب أي من المستوطنين أو جنود الاحتلال الذي تواجدوا في المكان، بينما تم إطلاق النار صوب المسنة التي أصيبت بالقسم السفلي من الجسم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل المسنة الفلسطينية إلى مستشفى "شعاريه تصديق" بالقدس، لتلقي العلاج، علما أن إصابتها وصفت بالخطيرة.

وأدعت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسنة الفلسطينية تسلحت بسكين وحاولت طعن جنود تواجدوا بنقطة عسكرية بالمكان.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#زعترة
#تبواح
#إطلاق نار
#الاحتلال
#الضفة الغربية

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادث الجرمق
مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادث الجرمق

2021-05-02

الليكود يبحث طرح الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة بالكنيست غدا
الليكود يبحث طرح الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة بالكنيست غدا

2021-05-02

الأدنى منذ سنة: 13 إصابة جديدة بكورونا و102 بحالة خطيرة
الأدنى منذ سنة: 13 إصابة جديدة بكورونا و102 بحالة خطيرة

2021-05-02

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

2021-05-01
تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01