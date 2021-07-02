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الصحة الفلسطينيّة: 5 وفيات و121 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 14:34

الصحة الفلسطينيّة: 5 وفيات و121 إصابة جديدة بكورونا
شاب في أحد شوارع غزة (أ. ب. أ.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و110 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن حالتي وفاة، سجلتا في جنين، و3 في قطاع غزة.

وذكرت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 1، سلفيت 1، جنين 3، أريحا والأغوار 1، نابلس 5، طولكرم 1، الخليل 1"، قطاع غزة 108، لافتة إلى أنه تم إجراء 2427 فحصا.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 5، الخليل 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 102"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مصابا.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,013، بينهم 371,706 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#وفيات كورونا
#الخليل

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