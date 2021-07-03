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غرق 43 مهاجرا على الأقل جراء انقلاب قارب قبالة سواحل تونس

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 14:28

غرق 43 مهاجرا على الأقل جراء انقلاب قارب قبالة سواحل تونس
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أفادت تقارير صحافية، اليوم السبت، بأن 43 مهاجرا على الأقل لقوا مصارعهم غرقا في حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل تونس، وذلك نقلا عن مصادر في منظمة "الهلال الأحمر" التونسية.

وقال رئيس الهيئة الفرعية لمنظمة الهلال الأحمر التونسية في محافظة مدنين، منجي سليم، إن السلطات التونسية أنقذت 84 مهاجرا غير نظامي بعد تعطب قاربهم، قبالة سواحل مدينة جرجيس، جنوبي البلاد".

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "هناك 43 مهاجرا غير نظامي لا يزالوا مفقودين وجاري البحث عنهم".

وأوضح سليم أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من دول إريتريا والسودان وبنغلاديش ومصر وتشاد واليمن.

يأتي ذلك غداة إعلان السلطات التونسية، انتشال 8 جثث وإنقاذ 46 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية صفاقس جنوبي البلاد.

ومنذ عام 2011، تزايدت وتيرة الهجرة غير النظامية في تونس، غير أن وتيرتها تصاعدت مؤخرا على وقع تداعيات الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتنشط هذه الأيام في تونس محاولات اجتياز الحدود البحرية نحو أوروبا، لا سيما إلى إيطاليا وقبرص، فيما تعمل السلطات التونسية على مراقبة حدودها البحرية لمكافحة تلك الظاهرة.‎

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#السواحل التونسية
#حادثة غرق
#هجرة غير شرعية

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