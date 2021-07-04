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مصرع عابر سبيل دهسا في النقب

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 08:41

مصرع عابر سبيل دهسا في النقب
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عابر سبيل (58 عاما) مصرعه في حادث دهس من قبل حافلة على شارع 90، بالقرب مطار "رامون" في منطقة النقب جنوبي البلاد، جر اليوم الأحد.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، وحاولت إنعاش ضحية الحادث، لكنها فارق الحياة وأقرت وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 180 شخصا بينهم 45 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 1 تموز/ يوليو 2021، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#حوادث الدهس

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