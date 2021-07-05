المزرعة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، يبلغ 46 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية المزرعة، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا عند الساعة 18:01 بلاغا حول مصاب في المزرعة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للشاب إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وذكر الناطق بلسان المستشفى أن "المصاب وصل وهو مصاب بعيارات نارية في أطراف جسده، إذ وصفت حالته بالخطيرة وجرى إيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد.