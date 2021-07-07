اغتيال رئيس هايتي على يد مجموعة مسلحة

اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز، الأربعاء، في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجانب، حسبما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي، كلود جوزيف.

وقال جوزيف إنه يتولى الآن مهام قيادة البلد. وأصيبت زوجة الرئيس في الهجوم ونقلت إلى المستشفى، بحسب جوزيف الذي دعا المواطنين إلى الهدوء مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

وقال جوزيف إنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرار الدولة".

ومويس يبلغ من العمر 53 عامًا، استلم السلطة منذ شباط/ فبراير 2017، بعد تنحي سلفه ميشيل مارتيلي.

ويشار إلى أن الفترة التي قضاها مويس في سدة الحكم صعبة حيث واجه اتهامات بالفساد وتعرضت له موجات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كثير من الأحيان.

وعمت احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة ومدن أخرى في وقت سابق من هذا العام، وطالب المحتجون باستقالته.

وقالت معارضة هايتي إن فترة ولاية مويس البالغة خمس سنوات كان ينبغي أن تنتهي في 7 شباط/ فبراير 2021، أي بعد خمس سنوات من اليوم الذي انقضى منذ تنحي مارتيلي.