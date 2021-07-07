مصرع شخص في حادث طرق جنوبيّ البلاد

لقي شخص مصرعه في حادث طرق وقع مساء اليوم، الأربعاء، على شارع رقم 90، جنوبي البلاد.

وعلم أن ضحية الحادث يبلغ من العمر 50 عاما، وأن الحادث وقع بين سيارة أجرة ومركبة شحن.

ووصلت طواقم طبية، إلى مكان وقوع الحادث، وأقرّت وفاة سائق سيارة الأجرة، بعد أن باءت محاولة الإبقاء على حياته بالفشل.

وتعرّض سائق الشاحنة إلى إصابة طفيفة، وتمّ نقله للمشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وأغلقت الشرطة شارع 90 من مفرق العربة، في كلا الاتجاهين بسبب الحادث الذي أدّى إلى اكتظاظ حركة السير.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في الأسباب التي أدّت إلى الحادث.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 180 شخصا بينهم 45 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 1 تموز/ يوليو 2021، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.