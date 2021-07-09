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كفر ياسيف: وفاة فتاة متأثرة بإصابتها في حادث طرق

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 14:15

كفر ياسيف: وفاة فتاة متأثرة بإصابتها في حادث طرق
المرحومة ميريل إبراهيم طعمة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت في قرية كفر ياسيف، اليوم الجمعة، وفاة الفتاة ميريل إبراهيم طعمة (14 عاما) متأثرة بإصابتها البالغة في حادث طرق.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن ضحية الحادث أصيبت بجرح بالغة الخطورة في حادث طرق مروع على شارع 85 بالقرب من مفرق العياضية، مساء يوم الثلاثاء الماضي، كما أسفر الحادث عن إصابة شابة بجروح متوسطة، وساءت حالة ميريل طعمة الصحية في المستشفى، وأقر الأطباء وفاتها، اليوم.

وفي سياق متصل، لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق ذاتي بالقرب من مدينة كريات شمونة (الخالصة)، شمالي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 187 شخصا بينهم 46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كفر ياسيف
#حوادث الطرق
#سيارات
#ميريل إبراهيم طعمة

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