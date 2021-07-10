النقب: مصرع طفلة بعد مكوثها داخل سيارة مغلقة

لقيت طفلة، تبلغ 3 سنوات من العمر، من إحدى البلدات اليهودية في منطقة النقب، مصرعها بعد مكوثها داخل سيارة مغلقة، وفقا للاشتباه.

وكان طاقم طبي قد قدم عمليات الإنعاش للطفلة إذ وصفت حالتها بالحرجة آنذاك، إذ أقر وفاتها في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا حول طفلة فاقدة للوعي والتي وصلت بواسطة سيارة خصوصية، إذ قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش ثم جرى نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وهي بحالة حرجة".

وذكر أحد المضمدين أن "الطفلة عانت من درجة حرارة مرتفعة، ومع وصولنا إلى المكان كانت الطفلة دون تنفس ونبض وعلى الفور قمنا بإنعاشها ونقلها إلى المشفى".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.