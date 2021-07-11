المحكمة تقرر إجراء انتخابات لمجلس كفر مندا المحلي خلال شهرين

قررت المحكمة المركزية، اليوم الأحد، إعادة إجراء الانتخابات المحلية لمجلس كفر مندا المحلي خلال 60 يوما.

وجاء في التفاصيل، ألغت المحكمة نتائج الانتخابات في المحلية في كفر مندا، وقررت إعادة إجراء الانتخابات للمجلس المحلي في كفر مندا في أثناء 60 يوما.

وجاء هذا القرار بعد دعوى قدمها المرشح علي خضر زيدان، حول حصول تزوير بنتائج الانتخابات، سيما وأن الفارق كان 26 صوتا فقط لصالح مؤنس عبد الحليم، وبعد تقديم لوائح اتهام ضد عدة أشخاص بالتزوير، قبل أشهر.

وكانت كفر مندا قد تأثرت بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.

هذا، وشهدت القرية أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، عدة مرات، على خلفية الانتخابات المحلية.