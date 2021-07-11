شكري يلتقي لبيد في بروكسل: "ضرورة إيجاد حلّ للجمود بين فلسطين وإسرائيل"

التقى وزير الخارجية المصريّ، سامح شكري، نظيره الإسرائيليّ، يائير لبيد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، لبحث "الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد "أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ذلك جاء "خلال مباحثات الوزير شكري، اليوم الأحد،‬ مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد،⁩ على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل".

وكان شكري قد بدأ، اليوم، زيارة إلى بروكسل؛ "لتسليم رسالة من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل"، وفق الوكالة.

يأتي ذلك فيما يُرتقب وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي والمسؤول عن الملف الفلسطيني، هادي عمرو، إلى البلاد، اليوم، بحسب ما نقل موقع "واللا"، مساء الجمعة الماضي، عن مسؤولين إسرائيليين.

ومن المقرّر أن يلتقي عمرو بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، في رام الله والقدس، على أن يبقى في البلاد حتى يوم الخميس المقبل. وهذه أول زيارة بالنسبة إليه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيليّة الجديدة، التي يتناوب على رئاستها نفتالي بينيت ويائير لبيد، وتستبق زيارة مقرّرة لبينيت إلى واشنطن، نهاية تموز/ يوليو الجاري.

ومن غير الواضح إن كان عمرو سيلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يزور تركيا حتى يوم الثلاثاء المقبل. وتتزامن زيارة عمرو مع التظاهرات في الضفة الغربية إثر جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل عناصر الأمن الفلسطيني.