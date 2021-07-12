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إردوغان يهاتف هرتسوغ: "العلاقات التركيّة - الإسرائيليّة مهمّة لأمن المنطقة"

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 22:48

إردوغان يهاتف هرتسوغ: "العلاقات التركيّة - الإسرائيليّة مهمّة لأمن المنطقة"
الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

هاتف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الإثنين، نظيره الإسرائيليّ، يتسحاق هرتسوغ، مهنئا إياه بتوليّه المنصب خلفا للرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين.

وذكر إردوغان أن "إحراز أي تقدم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يخدم علاقات تركيا وإسرائيل"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال إن "العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا".

وذكر إردوغان لهرتسوغ، أن "المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل دولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار قرارات الأمم المتحدة".

وقال إردوغان إن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها "لحلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بـ’منحى إيجابي’"، وفق الوكالة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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#محادثة بين إردوغان وهرتسوغ
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