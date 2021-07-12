وفاة حنّا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس

توفي اليوم الإثنين، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى.

ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عيسى، معربا عن "تعازيه الحارة لعائلة الفقيد"، ومشيرا إلى أنه "أفنى حياته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

بدوره، قال المجلس الثوري في بيان: "ننعى إلى مناضلينا في الحركة وجماهير شعبنا وأمتنا العربية المناضل الوطني والخبير القانوني حنا عيسى، الذي أمضى حياته مناضلا في صفوف الحركة وكان له دور في إعلاء صوت فلسطين في كافة المحافل".

وأضاف البيان أن "الراحل كان مثال الوطني المؤمن بالعطاء اللا محدود من أجل القضية والقدس"، مشيرا إلى أن "فلسطين وهي تودع شخصية وطنية بكل المعاني، فإن العزاء لشعبنا أنه ترك أثرا يفخر به كل فلسطيني أينما كان، فقد كان طاقة لا تنضب من العطاء والثقافة والعلم والمعرفة، كرسها لخدمة القضية الفلسطينية العادلة، ولصالح فلسطين التي لطالما برهن على حسن الانتماء والولاء (لها)".

وتابع البيان: "إن المجلس الثوري الذي كان الراحل واحدا من أعضائه البارزين والمتقدمين في خندق الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو في أوج مسيرته المتميزة بالمثابرة على الانتصار لمبادئ حركة التحرر الوطنية الفلسطينية حتى ارتقت روحه اليوم في رام الله، ليعاهد الراحل حنا عيسى على المضي على درب الحرية والاستقلال لفلسطين ومقدساتها العاصمة الأبدية لفلسطين القدس".

والراحل عيسى أستاذ وخبير في القانون الدولي من مواليد قرية عين عريك (1957) في محافظة رام الله والبيرة، وحاصل على شهادة أستاذ (لقب برفسور) من معهد القانون الدولي سنة 1994، وله العديد من الكتب والمؤلفات منها كتاب "الشرق الأوسط والقانون الدولي" وكتاب "القانون الإداري".

وتبوأ عيسى مناصب عدة في السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها مدير عام وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المساعد، ووكيل الشؤون المسيحية المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة لثمثيل فلسطين في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وهو عضو مستشار في منظمة أديان من أجل السلام العالمية، وقد تقلد وسام صليب القبر المقدس.