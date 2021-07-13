تقرير: استهداف موقع للميليشيات الموالية لإيران قرب الحدود السورية - العراقية

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن طائرة مُسيرة استهدفت مساء اليوم، الثلاثاء، "البوابة العسكرية التابعة للمليشيات الإيرانية" في قرية الهري قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقرّه لندن، أن الطيران مجهول، وأضاف أنه لم ترد "تفاصيل عن خسائر بشرية حتى الآن"، فيما أفاد ناشطون بأن المليشيات الموالية لإيران ردت بإطلاق نيران المدفعية على المسيرة.

وذكر ناشطون على "تويتر" أن المسيرة استهدفت الموقع بثلاثة صواريخ.

والسبت الماضي، ذكر مسؤول دفاعي أميركي أن نيرانًا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية شرقي سورية، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار. وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، إن الهجوم وقع في حقل "كونيكو" النفطي.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن انفجارًا سمع في حقل "كونيكو" للغاز الذي تتخذه قوات "التحالف الدولي" قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي، "نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة يعتقد مصدرها الميليشيات الإيرانية غربي الفرات، حيث سقطت قرب القاعدة العسكرية في الحقل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن قصفها مواقع لميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية في منطقة الحدود السورية العراقية، وأعلنت الميليشيات لاحقًا تكبدها خسائر بشرية جراء تلك الضربات. وقالت مصادر إن الضربات طالت مواقع للميليشيات ضمن الأراضي السورية في ناحية الهري شرق البوكمال.

وعقب تلك الضربات، تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر لقصف واستهداف بالصواريخ من المليشيات الإيرانية، ونفى التحالف الدولي و"قسد" وقوع أي خسائر جراءها.