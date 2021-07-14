قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار

قتل شخص (43 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة قلنسوة في منطقة المثلث، في استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي.

وعُلم أن الضحية هو عضو البلدية السابق بكر ناطور، علما بأن ثلاثة من أشقائه كانوا قد أصيبوا في جرائم إطلاق نار متفرقة ارتكبت خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء في التقارير الأولية أن شخصا في الخمسينات من عمره، أصيب بجراح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق نار؛ ونقلت الطواقم الطبية المصاب لاستكمال تلقي العلاج في المشفى.

ولاحقا، أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى عن وفاة ناطور متأثرا بجراحه الحرجة، بعد فشل محاولات إنفقاذ حياته.

هذا، وعُثر لاحقا في قلنسوة على سيارة محروقة، وتشير الشبهات الى أنّها استخدمت على ما يبدو في جريمة إطلاق النار. من جانبها، أعلنت الشرطة وصولها إلى المكان ومباشرتها بالتحقيقات وأعمال البحث عن مشتبهين.

52 قتيلا منذ مطلع العام

ويرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 52 قتيلا في أعقاب الجريمة الأخيرة، مساء اليوم، في قلنسوة.

وضحايا جرائم القتل السابقة هم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، وضحية جريمة اليوم ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بالإضافة إلى ضحية جريمة اليوم في قلنسوة، بكر ناطور (43 عاما).

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.