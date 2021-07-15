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إلغاء مباراة برشلونة أمام بيتار القدس

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 12:51

إلغاء مباراة برشلونة أمام بيتار القدس
(أ ب)
عرب ٤٨

قرّرت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، إلغاء مباراة فريقها الودية التي كانت من المزمع أن تُجرى في استاد "تيدي" في القدس يوم 4 آب/ أغسطس المقبل.

وكان النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، بالتعاون مع رابطة مشجعي فريق برشلونة في فلسطين "عرب بلوغرانا"، قد توجه في مطلع الشهر الحالي، إلى إدارة نادي برشلونة ورئيسه خوان لابورتا، بطلب لإلغاء المباراة الودية أمام فريق بيتار القدس، وذلك "لما يمثله هذا الفريق من مظاهر عنصريّة وما يحمل جمهوره من أفكار عدائية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني في البلاد". وتوجت الرسالة في حينه باعتبار نادي برشلونة يحمل قيّما إنسانية ويرفع شعار "أكثر من مجرد ناد" لا يمكن أن يعطي شرعية لفريق بيتار العنصري وجمهوره.

كما تطرقت الرسالة أيضًا لكون المباراة ستقام في استاد "تيدي" المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المهجرة، وأن "هناك لاجئين من هذه القريّة يعيشون بعيدًا عن الملعب بضع كيلومترات فقط ويمنعون من الوصول إلى الملعب وليس فقط من العودة إلى قريتهم وفقًا لقرار الأمم المتحدة".

وقال النائب أبو شحادة إنه "يسعدنا جدًا أن نادي برشلونة وإدارته استجابت لمطلبنا ولمطلب جماهير النادي في البلاد، ففريق بيتار القدس يجب أن يدفع ثمنا على عنصريته وهتافات جماهيره العنصريّة التي تتمنى الموت للعرب وتشتم الأنبياء، عليهم السلام، وتدعو لحرق القرى والمدن العربية".

وأضاف أنه "أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز، وأخص بالذكر رابطة مشجعي برشلونة ‘عرب بلوغرانا’ الذين قاموا بعمل جبار لمنع قيام هذه المباراة، وعدم إعطاء شرعية للعنصريّة والعنصريين".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "أتمنى أن تكون هذه الخطوة سببًا لأن يقوم العنصريون بمراجعة جدية لما يقومون به، وأن يعرف أصحاب هذا الفكر والممارسات العدائية تجاه شعبنا أن هناك ثمنا على ذلك، حتى ولو كانت الشرطة تعطيهم الأمان، ولكن العالم ينظر بازدراء لكل ما يمثله نادي بيتار وجمهوره العنصري".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#برشلونة
#بيتار القدس
#سامي أبو شحادة
#رابطة مشجعي برشلونة بفلسطين

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