إصابة حرجة لامرأة في جريمة إطلاق بأبو سنان

أصيبت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار داخل منزل في قرية أبو سنان، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصابة إذ عانت جروحا حرجة في منطقة الصدر.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، واعتقلت مشتبها (49 عاما) بالضلوع في الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد.

هذا، وشهدت البلدات العربية تصاعدا خطيرا في العنف والجريمة في الآونة الأخيرة؛ إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 وحتى اليوم 53 ضحية.