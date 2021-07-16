  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة حرجة لامرأة في جريمة إطلاق بأبو سنان

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 13:52

إصابة حرجة لامرأة في جريمة إطلاق بأبو سنان
قسم الطوارئ في مستشفى نهريا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار داخل منزل في قرية أبو سنان، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصابة إذ عانت جروحا حرجة في منطقة الصدر.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، واعتقلت مشتبها (49 عاما) بالضلوع في الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد.

هذا، وشهدت البلدات العربية تصاعدا خطيرا في العنف والجريمة في الآونة الأخيرة؛ إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 وحتى اليوم 53 ضحية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أبو سنان
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المحكمة تؤجل قرارها في استئناف النيابة ضد تسريح كناعنة
المحكمة تؤجل قرارها في استئناف النيابة ضد تسريح كناعنة

2021-07-16

حريق داخل مخزن تجاري كبير في جلجولية
حريق داخل مخزن تجاري كبير في جلجولية

2021-07-16

وقفة احتجاجية ضد العنف وتفوهات رئيس البلدية في اللد
وقفة احتجاجية ضد العنف وتفوهات رئيس البلدية في اللد

2021-07-16

الأكثر قراءة

كفر قاسم: قتيل في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: قتيل في جريمة إطلاق نار

2021-07-15
عباس لا يريد

عباس لا يريد "ضرة" وحكومة بينيت - لبيد تريد المشتركة "شبكة أمان"

2021-07-15
هبة القدس: الشرطة الإسرائيلية أفرغت مخزون أسلحتها خلال 4 أيام

هبة القدس: الشرطة الإسرائيلية أفرغت مخزون أسلحتها خلال 4 أيام

2021-07-15
الإحصاء الإسرائيلية: 1.669 مليون مسلم بينهم 354 ألفا بالقدس المحتلة

الإحصاء الإسرائيلية: 1.669 مليون مسلم بينهم 354 ألفا بالقدس المحتلة

2021-07-15
إلغاء مباراة برشلونة أمام بيتار القدس

إلغاء مباراة برشلونة أمام بيتار القدس

2021-07-15