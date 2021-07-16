عكا: غرق سبعيني وحالته خطيرة

غرق رجل (70 عاما) في أحد شواطئ البحر قبالة مدينة عكا، صباح اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أجرت طواقم طبية عمليات إنعاش للمسن، بعد أن انتشله عدد من المستجمين كانوا بالمكان، في محاولة لإنقاذ حياته، ونقل بسيارة الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، ووصفت حالته بأنها بالغة الخطورة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق.

وفي سياق متصل، ناشدت المؤسسات ذات العلاقة بالعمل من أجل الحد من حوادث الغرق، وأكدت أنه يتوجب الالتزام بالتعليمات للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، إذ أن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين. وتمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل. ويجب الاستماع إلى تعليمات المنقذ في شاطئ البحر أو بركة السباحة.