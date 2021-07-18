بينيت يعقد جلسة لتقييم الأوضاع ويوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بمواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، عقدت عقب اقتحام 500 مستوطن للمسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، التي سبق واقتحمت المصلى القبلي للمسجد واعتدت على المرابطين داخله.

وشارك في جلسة تقييم الأوضاع كل من بينيت وزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شفتاي، وبحثت "الأحداث" في باحات المسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى حملة الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، بمناسبة حلول ذكرى ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".

وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بينيت "أوعز بمواصلة زيارات اليهود إلى جبل الهيكل بشكل منتظم وآمن حفاظا على النظام العام هناك"، ولفت البيان إلى أن بينيت "يتلقى تقارير حول الأوضاع الميدانية وسيعقد جلسات أخرى لتقييم الأوضاع خلال الساعات المقبلة".