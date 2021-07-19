المصادقة على تعيين حولتا رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على تعيين المسؤول السابق في الموساد، إيال حولتا في منصب مستشار الأمن القوميّ، ورئيسا لمجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتولى حولتا مهام منصبه الجديد خلفا لمئير بن شبات، في 15 آب/ أغسطس المقبل.

وجاء في بيان صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية تعليقا على المصادقة على التعيين أنه "يملك إيال تاريخًا من العمل على مدار سنوات طويلة، سواء في المجال السياسي أو المجال التكنولوجي".

واعتبر بينيت أن حولتا "شخص مبدع للغاية وصاحب خبرة طويلة للغاية، ويدرك تحديات الأمن القومي"، وأضاف "لدي قناعة بأنه سيؤدي مهامه بنجاح".

وشغل حولتا عددًا من المناصب الإدارية الرفيعة في الموساد، بما في ذلك رئيس قسم التخطيط الإستراتيجيّ والسياسات، ورئيس قسم التكنولوجيا.

وتم تكليف حولتا بتعزيز العلاقات السياسية الإستراتيجية الضرورية لإسرائيل ولأمنها، فضلا عن تطوير الحلول التكنولوجية لاحتياجات الموساد كذلك.

ويبلغ حولتا من العمر 45 عاما، وهو من سكان كفار سابا، وحاصل على دكتوراه في الفيزياء من جامعة تل أبيب، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة "هارفارد"، كما أنه خريج برنامج "Talpiot" للجيش الإسرائيلي لتدريب القيادة التكنولوجية في الجامعة العبرية.

وفاز إيال بجائزة الأمن الإسرائيلي خلال فترة خدمته في الموساد، والتي استمرت 23 عامًا.

وجاء اختياره لشغل المنصب "في ضوء سنوات خبرته الطويلة وأدائه وفهمه للتحديات الإستراتيجية لدولة إسرائيل في المجال الأمني ​​والسياسي"، بحسب ما جاء في بيان سابق صدر عن بينيت.

وكان بينيت قد طلب من بن شبات، الاستمرار في شغل المنصب الأمني الرفيع، بعد تنصيب الحكومة الجديدة، في 13 حزيران/ يونيو الماضي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في المنصب الذي عادة ما توكل إليه ملفات سياسية ذات طابع أمني، من ضمنها مساعي التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية.