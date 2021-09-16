شفاعمرو: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أُصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار، في جريمة ارتُكبت مساء اليوم الخميس في شفاعمرو.

وذكرت الشرطة في بيان، أن المُصاب تعرّض لإطلاق النار، من قِبل "سائق دراجة نارية ملثم قد أطلق النار على محل تجاري وهرب".

وأضافت: "نتيجة لإطلاق النار، أصيب صاحب المحل التجاري (54 عاما) من سكان شفاعمرو بجروح خطيرة".

ونُقل المصاب إلى مشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال تلقي العلاج.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها "وصلوا... إلى مكان الحادث وجمعوا الأدلة وفتحوا تحقيقًا"، دون أن تُبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

وتأتي الجريمة في شفاعمرو اليوم، بعد أن قُتل الشابان خالد زواوي (38 عاما) من عكا وأحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، في جريمتي إطلاق نار نفذتا مساء أمس الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 75 منذ مطلع العام الجاري.