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عطل يتسبب في توقف مؤقت لتطبيق تيك توك عالميًّا

تاريخ النشر: 16/09/2021 - 22:28

عطل يتسبب في توقف مؤقت لتطبيق تيك توك عالميًّا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

شهد موقع "تيك توك" الشهير للفيديوهات، الخميس، عطلا مفاجئا تسبب في توقفه في جميع أنحاء العالم.

وتداول مستخدمو التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي خبر العطل، مع نشر صور ومقاطع مصورة كوميدية تظهر توجه كثير من المستخدمين إلى موقع "تويتر" للتأكد من العطل عالمي وليس حالة فردية.

ولم يصدر حتى نشر الخبر، أي توضيح من الشركة المالكة لـ"تيك توك" بشأن العطل.

ووفق كثير من مستخدمي التطبيق، لا يزال التطبيق متوقفا حتى وقت نشر الخبر.

وصدر تطبيق "تيك توك" في العام 2016، وهو شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

وهناك نحو 732 مليون مستخدم نشط لـ"تيك توك" شهريا.

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#عطل يتسبب في توقف مؤقت لتطبيق تيك توك
#تيك توك

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