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مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 14:03

مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد
من مكان الحادث (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي ناصر عبد القادر ريان، في الأربعينيات من عمره، من قرية كفر برا مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث عمل بورشة بناء، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:31 حول إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بكريات أونو، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

الفقيد ناصر ريان

وقال أحد المضمدين إن "العامل كان فاقدا للوعي وعانى من إصابات خطيرة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وفي قرية الرينة، أصيب شخص (47 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عد ضحايا لقمة العيش في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 43 ضحية، بينهم 24 في فرع البناء.

هذ، وتجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#وسط البلاد

مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

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