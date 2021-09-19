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مصرع شاب من عرعرة النقب في حادث عمل

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 11:47

مصرع شاب من عرعرة النقب في حادث عمل
الفقيد نبيل أبو عرار
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب نبيل مهدي أبو عرار (19 عاما) من قرية عرعرة النقب مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في منطقة القدس، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:36 حول إصابة عامل إثر سقوطه من علو في المنطقة الصناعية بكفار أدوميم، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له بيد أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين من المكان أن "العامل كان ملقى بمحاذاة أحد المباني وهو فاقد للوعي وعانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عد ضحايا لقمة العيش في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 44 ضحية، بينهم 24 في فرع البناء.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#عرعرة النقب
#القدس
#نبيل أبو عرار

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