  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"فايزر": التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح فعّال وآمن على الأطفال بين 5 و11 عاما

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 14:14

"فايزر": التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح فعّال وآمن على الأطفال بين 5 و11 عاما
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت شركة "فايزر"، اليوم الإثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحها "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عاما، وأكدت أنها ستسعى للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا، وعلى رأسها وكالة الأدوية الأميركية (FDA).

وأفادت شركة "فايزر" في بيان مشترك صدر عنها وعن شريكتها الألمانية "بايونتيك"، أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاما فما فوق. وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

وظهرت هذه نتائج من تجربة سريرية أجرتها الشركة، وليس بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) أو إشراف نظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

من حملة تطعيم الأطفال في ماليزيا (أ ب)

ولم تنشر الشركة بيانات التجربة السريرية بالكامل حتى الآن، ولم تتم مراجعتها من قبل المختصين المستقلين، وقد تمر المصادقة على منح اللقاح لهذه الفئة العمرية، عبر مجموعة من العوائق الرقابية واللوائح لضمان أن اللقاح آمن، وهو إجراء قد يستغرق أسابيع وحتى شهور.

ويأتي الضغط من أجل الموافقة على لقاح للأطفال بشكل أساسي بسبب افتتاح المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، والمخاوف بشأن انتشار العدوى في المدارس من جهة، وإجراءات العزل الصحي التي قد تعطل الدراسة من جهة أخرى.

بودكاست عرب 48

#فايزر
#مناعة
#بايونتيك
#الاتحاد الأوروبي
#الولايات المتحدة

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

8 قتلى و24 جريحا جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية
8 قتلى و24 جريحا جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية

2021-09-20

أزمة الغواصات الأسترالية: باريس يحركها الغضب ومعزولة في مواجهة واشنطن
أزمة الغواصات الأسترالية: باريس يحركها الغضب ومعزولة في مواجهة واشنطن

2021-09-20

الانتخابات الروسية: حزب بوتين يعلن فوزه وسط مزاعم بالتزوير
الانتخابات الروسية: حزب بوتين يعلن فوزه وسط مزاعم بالتزوير

2021-09-20

الأكثر قراءة

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

2021-09-19
كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

2021-09-19
اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية

اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية "تضليل" بمخيم جنين

2021-09-19
تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

2021-09-19
تمديد اعتقال الأسيرين انفيعات وكممجي لمدة 10 أيام

تمديد اعتقال الأسيرين انفيعات وكممجي لمدة 10 أيام

2021-09-19