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الزرازير: تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بقتل فادي غريفات

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 13:53

الزرازير: تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بقتل فادي غريفات
الضحية فادي غريفات
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الجمعة، اعتقال 3 شبان بشبهة التورط في جريمة قتل الشاب فادي غريفات من قرية الزرازير.

وبموجب قرار المحكمة، فإنه جرى تمديد اعتقال مشتبهين هما وسام غريفات ومهند غريفات (أبناء عمومة) بشبهة القتل لمدة 10 أيام، فيما جرى تمديد اعتقال مالك غريفات وهو والد المشتبه مهند لغاية يوم الأربعاء المقبل بشبهة المساعدة بعد تنفيذ جريمة القتل.

ومما يذكر أن الشرطة اعتقلت أمس، الخميس، الشبان الثلاثة بعد أن لاذوا بالفرار إلى منطقة في وسط البلاد؛ وفقا للشرطة.

هذا، وكان الضحية غريفات قد قتل بعيارات نارية خلال تواجده داخل سيارة في الزرازير يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

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#الزرازير
#جرائم القتل
#فادي غريفات

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