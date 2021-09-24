5 ضحايا منذ مطلع الأسبوع: قتيل بإطلاق نار في الناصرة

قُتل نعيم سوري، يبلغ 55 عاما من العمر، متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القتيل خرج من السجن قبل 4 شهور بعدما قضى عقوبة لمدة 19 عاما على خلفية ضلوعه في جريمة قتل.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:34 حول شخص فاقد للوعي في الناصرة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان إذ عانى جروحا حرجة في أنحاء جسده".

وقال المضمد نهاد طاطور إنه "لدى وصولنا إلى المكان عثرنا على شخص فاقد للوعي وعانى جروحا حرجة في أنحاء جسده، إذ كان دون نبض وتنفس واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة لا متناهية من جرائم القتل في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وفي ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.

وفي سابق من اليوم، داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية منازل عدة لمشتبهين بالتورط في أعمال العنف والجريمة في بلدات عربية، واعتقلت 15 مشتبها وصادرت أموالا وضبطت أسلحة؛ إلا أنها لم تردع جريمة القتل القادمة.

جرائم القتل: 5 ضحايا منذ مطلع الأسبوع

وشهدت الناصرة في الأشهر الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف والجريمة أسفرت عن إصابات وقتلى بينهم الشابان خالد نخاش (19 عاما) يوم 3 تموز/ يوليو وصديقه محمود سلام (22 عاما) يوم 23 آب/ أغسطس؛ وكلاهما إثر تعرضهما لإطلاق نار.

وقتيل اليوم هو الخامس منذ مطلع الأسبوع الجاري إثر جرائم إطلاق نار في المجتمع العربي الذي يشهد استفحالا مقلقا وخطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل.

وفي مطلع الأسبوع الجاري وخلال ساعات قُتل الشابان فادي غريفات (24 عاما) من الزرازير وعلاء صرصور (25 عاما) من الطيبة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

وبعد يوم واحد فقط، قتل الشاب يوسف حسين الشقيلي (30 عاما) من منطقة وادي النعم، الثلاثاء، بعد تعرضه لإطلاق نار داخل سيارة قرب شقيب السلام في منطقة النقب.

80 ضحية منذ مطلع العام الجاري

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 80 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وننشر فيما يلي أسماء ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وهُم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، الشاب حسام مصراتي (23 عاما) من اللد، امرأة (46 عاما) من الزرازير، أنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، لورين معين تفال (28 عاما) من الرملة، محمود سلام (22 عاما) من الناصرة، محمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من تل السبع، أنس طلال الوحواح (18 عاما) من اللد، عبد العزيز قرمطة (26 عاما) من جلجولية، نور أبو شلوفة (26 عاما) من الرملة، محمد فايز (57 عاما) من حيفا، يوسف تكروري (45 عاما)، خالد سلامة (37 عاما) من قلنسوة، وريم إبراهيم (37 عاما) من ساجور، خالد زواوي (38 عاما) من عكا، أحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، فادي غريفات (24 عاما) من الزرازير، نور صرصور (25 عاما) من الطيبة، يوسف حسين الشقيلي (30 عامًا) من منطقة وادي النعم في النقب، حسام عثمان (23 عاما) من حيفا ونعيم سوري (55 عاما) من الناصرة.