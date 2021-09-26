نتائج أولية: الاشتراكيون الديمقراطيون أقرب لتشكيل الحكومة الألمانية المقبلة

أظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية لدى الخروج من مراكز الاقتراع في ألمانيا، نتائج متقاربة بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين المتمثلين في حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الحاكم، في الانتخابات التشريعية الألمانية.

وأشار الاستطلاع التي أوردته قناة "زد دي إف"، حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة، أولاف شولتز، على 26% من الأصوات مقابل 24% للاتحاد المسيحي الديمقراطي، بزعامة أرمين لاشيت، فيما توقعت قناة "إيه آر دي" نسبة متساوية من الأصوات بين الحزبين بلغت 25%.

وبحسب التقديرات التي استندت إلى نتائج أولية، حصد الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتز، ما بين 24,9 و25,8% من الأصوات، مقابل ما بين 24,2 و24,7% للاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل. وحل حزب الخضر في المرتبة الثالثة بحصوله على ما بين 14,7 و14,8% متقدما على الحزب الليبرالي الذي نال ما بين 11,2 و11,8% من الأصوات.

ويتنافس لنيل منصب المستشار في البلاد، مرشح ائتلاف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ والاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CDU / CSU)، لاشيت، خلفا للمستشارة لميركل المنتهية ولايتها بعد توليها المنصب لـ16 عاما. والمرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هو وزير المال ونائب المستشارة المنتهية ولايته، شولتز، وعن حزب الخضر المرشحة أنالينا بيربوك.

وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبيل، أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة، في حين أقر المحافظون بـ"خسائر مريرة" في نتائج الانتخابات التشريعية، وفق الأمين العام للحزب، بول زيمياك.

وقال كلينغبيل "لدينا التفويض لتشكيل حكومة. (إن رأس القائمة) أولاف شولتز سيصبح مستشارا"، وذلك بعدما توقعت الاستطلاعات فوز الاشتراكيين الديموقراطيين بـ26% من الأصوات مقابل 24% للمسيحيين الديمقراطيين، الذين تعرضوا لخسارة كبيرة مقارنة بالعام 2017، وفق ما أفاد زيمياك.

بدوره، أكد مرشح المحافظين الألمان لمنصب المستشارية، لاشيت، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد تشكيل الحكومة المقبلة رغم تراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية، علما بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن بدوره حصوله على تفويض لقيادة مفاوضات التشكيل.

وقال لاشيت: "سنبذل ما في وسعنا لتشكيل حكومة بقيادة الاتحاد" المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي، لكنه أكد أن المعسكر المحافظ "لا يمكن أن يكون راضيا" عن التراجع الذي تجلى في حصوله على ما بين 24,2 و24,7% من الأصوات، مقابل ما بين 24,9 و25,8 في المئة للاشتراكيين الديموقراطيين.

وفي انتخابات عام 2017، حصل ائتلاف المحافظين (CDU / CSU) على 32.9%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 20.5%، وحزب البديل من أجل ألمانيا على 12.6%، والحزب الديمقراطي الحر على 10.7%، وحزب اليسار على 9.2%، وحزب الخضر على 8.9% من أصوات الناخبين.