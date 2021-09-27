جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

قتل شاب وأصيب آخر بجراح خطيرة، من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ارتكبت مساء الإثنين، في بلدة جديدة - المكر.

وعُلم أن القتيل هو إياد دبدوب (33 عاما) من سكان البلدة، فيما أفادت المصادر أن المصاب الآخر هو شاب من جديدة - المكر في العشرينات من عمره، وأن حالته خطيرة لكنها مستقرة.

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

ضحية الجريمة إياد دبدوب (33 عاما)

وقال مركز "حيان" الطبي إن طواقمه "تقدم العلاج لإصابتين من حادث إطلاق نار في قرية الجديدة المكر".

وذكر المركز في بيانه أن حالة المصابين "صعبة". وأشار إلى أن الطواقم الطبية تعمل على نقل المصابين إلى "غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا".

وأفاد مستشفى الجليل الغربي في نهريا أنه "استقبل مصابين بطلقات نارية. أحدهما نقل خلال خضوعه لعمليات الإنعاش، وهو في حالة حرجة، والآخر في حالة خطيرة".

وفي بيان لاحق، أعلن المستشفى إقرار وفاة المصاب بحالة حرجة متأثرا بجراحه، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقالت الشرطة إنها "تجري عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة"، وذكرت أنها "فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة".

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.

82 ضحية منذ مطلع العام الجاري

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 82 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وننشر فيما يلي أسماء ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وهُم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، الشاب حسام مصراتي (23 عاما) من اللد، امرأة (46 عاما) من الزرازير، أنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، لورين معين تفال (28 عاما) من الرملة، محمود سلام (22 عاما) من الناصرة، محمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من تل السبع، أنس طلال الوحواح (18 عاما) من اللد، عبد العزيز قرمطة (26 عاما) من جلجولية، نور أبو شلوفة (26 عاما) من الرملة، محمد فايز (57 عاما) من حيفا، يوسف تكروري (45 عاما)، خالد سلامة (37 عاما) من قلنسوة، وريم إبراهيم (37 عاما) من ساجور، خالد زواوي (38 عاما) من عكا، أحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، فادي غريفات (24 عاما) من الزرازير، نور صرصور (25 عاما) من الطيبة، يوسف حسين الشقيلي (30 عامًا) من منطقة وادي النعم في النقب، حسام عثمان (23 عاما) من حيفا، نعيم سوري (55 عاما) من الناصرة أحمد الجرجاوي (30 عاما) من شقيب السلام، وإياد دبدوب (33 عاما) من جديدة - المكر.