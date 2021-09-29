مصرع خمسة أشخاص وإصابة 33 في حادث طرق قرب حرفيش

لقي خمسة أشخاص مصارعهم، وأصيب أكثر من 35 شخصا بجراح متفاوتة، من جراء تعرضهم لحادث طرق وقع مساء اليوم، الأربعاء، على شارع رقم 89 قرب حرفيش، بين حافلة ركاب أقلت 40 شخصا على الأقل وبين شاحنة صغيرة ومركبات خاصة.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة خمسة أشخاص متأثرين بجراحهم الحرجة، وأشارت التقارير الأولية التي أوردتها الطواقم الطبية من مكان الحادث إلى أن الحافلة تقل أطفالا.

وذكرت المصادر أن أربعة عالقين في مركبة خاصة فارقوا الحياة تأثرا بحالتهم الحرجة. ومن بين الضحايا امرأة (35 عاما) وفتى (15 عاما) وفتى (12 عاما) وطفلة (5 أعوام)؛

كما لقي أحد ركاب الحافلة (في الأربعينات من عمره)، مصرعه، إثر تعرضه لإصابة بجروح بالغة الخطورة.

ووصفت حالة ثلاثة مصابين بـ"الحرجة"، بينهم سائق مركبة خاصة واثنان من ركاب الحافلة. كما أفادت الطواقم الطبية بأن 30 شخصا من ركاب الحافلة أصيبوا بجراح طفيفة.

ونقل ثلاثة مصابين لاستكمال العلاج إلى مستشفى "زيف" في صفد، وآخرين إلى مسشفى الجليل الغربي في نهريا، ووصل عدد الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى 35 مصابا.

وعملت ثلاث طائرات مروحية على نقل الإصابات الحرجة والخطيرة.

ووصل إلى المكان العديد من الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ وقوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي.

إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب حرفيش

للتفاصيل: https://t.co/VxVuNHONWk pic.twitter.com/Hr8ILIif5i — موقع عرب 48 (@arab48website) September 29, 2021

وأفادت المصادر بأن الحافلة أقلت فتية يتبعون لحركة شبابية صهيونية - دينية ("بني عكيفا") يستوطنون شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتسبّب الحادث في أزمة سير خانقة في المكان، إذ أُغلِقت حركة المرور أمام السيارات في الاتّجاهين، وطُلِب من السائقين، السفر عبر شارعَي 899 و864.

وفي الأولّ من أمس الإثنين، لقي الطفل خالد ناجح أبو سبيلة (4 أعوام) مصرعه في حادث دهس من قِبل حافلة بالقرب من قرية أبو تلول في منطقة النقب.

كما كانت أعلنت الطواقم الطبية في مشفى "سوروكا"، وفاة الشاب معاذ علي أبو القيعان عن عمر ناهز 20 عاما، من قرية حورة، في اليوم ذاته، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس بالقرية، ليلة الجمعة الماضية.