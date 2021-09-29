السيسي يبحث إعادة إعمار غزة مع مستشار الأمن القومي الأميركي

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، في العاصمة المصرية، القاهرة قضايا، منها إعادة الإعمار في قطاع غزة والانتخابات في ليبيا وسد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك بحسب ما ذكر بيان صدر عن الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، وذكر البيان أن السيسي أكد خلال اللقاء على أن "حل القضية الفلسطينية سيكون له مردودًا كبيرًا سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية".

وأضاف البيان الذي صدر عقب اللقاء الذي عقد بمشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ومنسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكجورك، وغيرهم من المسؤولين الأميركيين، أن المحادثات تناولت أيضا الوضع في تونس وسورية واليمن.