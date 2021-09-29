تونس: سعيّد يُكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن بمهمة تشكيل الحكومة، وفقًا لما جاء في بيان للرئاسة التونسية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن "نجلاء بودن ستتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية التدابير الاستثنائية" ما يعني أن إجراءات التفرّد بالسلطة لا زالت مستمرة حتى بعد التكليف بمهمة تشكيل الحكومة.

وقال سعيّد في تصريح له إن "هناك من يعمل على إسقاط الدولة وسأعمل مع رئيسة الوزراء المكلفة للقضاء على الفساد والفوضى".

وأصدرت الرئاسة التونسية، بيانا، على حسابها في "فيسبوك" أوضحت فيه أنه "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

من هي نجلاء بودن؟

وُلِدت نجلاء بودن رمضان عام 1958 في ولاية القيروان وهي أستاذة جامعية في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا.

تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نجلاء بودن

عُيّنت كمديرة عامة مكلفة بجودة التعليم في وزارة التعليم العالي سنة 2011.

وعملت رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

ونجلاء بودن رمضان هي أوّل امرأة تتولّى مهمة تشكيل الحكومة في تاريخ تونس.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.