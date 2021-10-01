مصرع سائق دراجة نارية في حادث وسط البلاد

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على شارع 4 وسط البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:19 حول انزلاق سائق دراجة نارية في شارع 4، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وذكر أحد المضمدين أن "سائق الدراجة النارية كان ملقى على الشارع على بعد 15 مترا من مكان الحادث وهو فاقد للوعي إذ عانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 270 شخصا بينهم 75 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2021.