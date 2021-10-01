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مصرع شاب في حادث طرق قرب عيلوط

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 19:38

مصرع شاب في حادث طرق قرب عيلوط
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب محمد أكرم أبو راس (19 عاما) من عيلوط مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية قرب القرية، مساء الجمعة.

الفقيد محمد أبو راس

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:56 حول سائق دراجة نارية صدمته سيارة بمحاذاة عيلوط، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته فيما قدمت الإسعافات الأولية لشاب (28 عاما) عانى جروحا متوسطة في القسم العلوي من جسده".

وقال المضمد ربيع خوري إن "الحادث كان مروعا، إذ أن سائق الدراجة النارية كان ملقى على الشارع وقد عانى جروحا حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته، فيما قدمنا الإسعافات الأولية لسائق السيارة الذي عانى من جروح متوسطة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج؛ فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 270 شخصا بينهم 75 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2021.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#عيلوط
#دراجة نارية

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