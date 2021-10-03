إصابة خطيرة لعامل سقط عليه حجر طوب في رمات غان

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر سقوط حجر طوب عليه في ورشة بناء بمدينة رمات غان، شرق تل أبيب، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، قدمت طواقم إنقاذ المساعدة الأولية لشخص عمره 50 عاما بعدما أصيب بجروح خطيرة للغاية في أثناء عمله بورشة بناء في شارع "يوآف" بمدينة رمات غان.

ووفقا لطواقم الإنقاذ فإن عمالا في المكان أبلغوها بأن حجر طوب سقط على العامل من علو خلال عمله في ورشة البناء. وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة الإسعاف المكثف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 45 ضحية، بينهم 24 في فرع البناء.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.