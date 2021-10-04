مصرع شخص في اصطدام سيارة بجدار الأنفاق قرب إبطن

لقي شخص، في الخمسينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في اصطدام سيارة بجدار في نفق على شارع 6 بالقرب من قرية إبطن، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:35 حول اصطدام سيارة بحائط على شارع 6 في نفق إبطن، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش لشخص عانى إصابة بالغة الخطورة".

وأقر الطاقم الطبي وفاة المصاب، لاحقا، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 274 شخصا بينهم 80 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.